Die britische Freeskierin Zoe Atkin kürt sich hauchdünn vor der Chinesin Fanghui Li zur Weltmeisterin in der Halfpipe.

Schweizerinnen sind in der Entscheidung keine dabei.

Ab 13 Uhr steht der Halfpipe-Final der Männer mit dem Schweizer Rafael Kreienbühl auf dem Programm – hier live bei SRF.

Zwischen den beiden Favoritinnen Zoe Atkin und Fanghui Li war im Engadin ein heiss umkämpftes Duell um Gold erwartet worden. Und der Halfpipe-Final der Freeskierinnen wurde den Erwartungen vollends gerecht. Nachdem die Britin Atkin im 1. Run gestürzt war, übertraf die Chinesin Li in ihrem Lauf bereits die 90-Punkte-Marke und ging damit in Führung.

Diese behielt sie, bis Atkin als vorletzte Athletin ihren 2. Lauf bestritt – und dem Druck standhielt. Die 22-Jährige zauberte einen spektakulären Run in die Pipe und eroberte sich mit 93,50 Punkten wieder die Spitzenposition. Damit wanderte der Druck zur Chinesin. Und auch Li schaffte es, sich im 2. Run zu verbessern. Am Ende fehlten ihr jedoch mickrige 0,5 Punkte zum Titel.

So jubelte Atkin nach Bronze vor 4 und Silber vor 2 Jahren erstmals in ihrer Karriere über WM-Gold und komplettierte damit den Medaillensatz in der Halfpipe. Für Li bedeutete Silber derweil das erste Edelmetall überhaupt an Weltmeisterschaften. Bronze ging an die Kanadierin Cassie Sharpe.

Freestyle-WM