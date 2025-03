In der Halfpipe löst Freeskier Rafael Kreienbühl an der Freestyle-WM im Engadin als einziger Schweizer das Final-Ticket.

Der zweite Swiss-Ski-Athlet Alan Bornet bleibt in der Qualifikation hängen.

Die Halfpipe-Finals steigen am Sonntag.

Wenn es am WM-Schlusstag für die Freeskier in der Halfpipe um die Medaillen geht, wird die Schweiz nur einfach vertreten sein. Bei den Männern überstand Rafael Kreienbühl die Qualifikation als 14. gerade noch so. Von total 22 gestarteten Athleten qualifizierten sich die Top 16 für den Showdown am Sonntag.

Gebrauchter Tag für Bornet

Im 1. Run sammelte Kreienbühl 64,25 Punkte. Im 2. Run vermochte sich der 25-jährige Bündner noch um zwei Punkte zu verbessern. Kein gelungener Tag war es für Kreienbühls Teamkollege Alan Bornet. Der Romand stürzte im 1. Heat und vermochte sich im 2. nicht mehr entscheidend zu verbessern. Mit 11,50 Punkten belegte Bornet den letzten Platz.

Eine fast perfekte Qualifikation zeigte Finley Melville Ives. Der Neuseeländer dominierte die Konkurrenz und erhielt für seine beiden Runs von der Jury nicht weniger als 94,75 respektive 97,00 Punkte.

In der Frauen-Konkurrenz standen keine Schweizerinnen am Start. Gewonnen wurde die Qualifikation von der Chinesin Li Fanghui.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Freeski-Finals in der Halfpipe am Sonntag wie folgt auf SRF zwei und in der Sport App. 10:45 Uhr: Final Frauen

12:45 Uhr: Final Männer

Freestyle-WM 2025