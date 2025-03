An der Freestyle-WM im Engadin schafft von den Schweizerinnen nur Freeskierin Sarah Höfflin den Sprung in den Big-Air-Final.

Slopestyle-Weltmeisterin Mathilde Gremaud und Anouk Andraska bleiben in der Qualifikation hängen.

Am Nachmittag absolvieren auch die Snowboarderinnen die Big-Air-Qualifikation. Los geht es um 15:25 Uhr.

Nach dem enttäuschenden Out in der Slopestyle-Qualifikation hat Sarah Höfflin auf der grossen Schanze zurückgeschlagen. Die 34-jährige Freeskierin liess im Big Air nichts anbrennen und qualifizierte sich souverän für den Final der besten Acht. Höfflin erhielt für ihre ersten beiden Sprünge 86,75 und 82,25 Punkte, was in der Endabrechnung gleichbedeutend mit dem 1. Rang war.

Direkt hinter Höfflin meldeten mit der Kanadierin Megan Oldham, der 17-jährigen italienischen Aufsteigerin Flora Tabanelli und der Chinesin Liu Mengting auf den Plätzen zwei bis vier drei der Topfavoritinnen ihre Ambitionen an.

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala fand sich am Mittwoch Mathilde Gremaud wieder. Die Slopestyle-Weltmeisterin stand vor ihrem letzten Versuch unter Druck, weil sie den 2. Sprung nicht hatte stehen können. Doch auch beim dritten Anlauf landete die Freiburgerin im Schnee. Mit Rang 20 verpasste sie den Final klar.

Auch Anouk Andraska wird am Samstag nicht um die Medaillen mitspringen können. Die 21-Jährige steigerte sich nach einem Sturz im 1. Sprung zwar, zu mehr als Rang 11 reichten ihre beiden Versuche jedoch nicht mehr.

Freestyle-WM