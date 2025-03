Der Big-Air-Final der Snowboarderinnen an der Freestyle-WM im Engadin findet ohne Schweizer Beteiligung statt.

Ariane Burri (11.) und Andrina Salis (15.) schaffen es in der Qualifikation nicht unter die besten 8.

Im Slopestyle hatte Andrina Salis an der Heim-WM den Sprung in den Final noch geschafft. Im Big Air wird sie am Freitagabend (ab 19:15 Uhr live auf SRF zwei) zuschauen müssen. Mit Sprüngen, die mit 62 respektive 62,50 Punkten fast gleich bewertet wurden, schaffte sie es in der Addition auf 124,50 Zähler. Das reichte zu Platz 15.

Besser schnitt Ariane Burri ab. Die 24-Jährige durfte nach dem ersten Run, der ihr 69,75 Punkte einbrachte, kurzfristig auf eine Platzierung unter den besten 8 hoffen. Der zweitbeste von drei Versuchen war zwar mit 64,75 Punkten ebenfalls solid, warf Burri im Klassement aber auf Rang 11 zurück. 7 Zähler mehr hätten für den Final gereicht.

Sadowski Synnott auf Rang 1

Als grösste Anwärterin auf Gold kristallisierte sich Zoi Sadowski Synnott heraus. Die Neuseeländerin kam auf ein Total von 168,50 Zählern und klassierte sich damit vor Anna Gasser (AUT) und vier Japanerinnen auf Quali-Rang 1. Sadowski Synnott hat im Engadin bereits den Weltmeistertitel im Slopestyle geholt.

Freestyle-WM