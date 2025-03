Per E-Mail teilen

Sina Siegenthaler und Valerio Jud gewinnen an der Freestyle-WM im Engadin Bronze im Mixed-Wettkampf der Boardercrosser.

Die Bernerin hat mit zwei grossen Aufholjagden im Viertel- und Halbfinal grossen Anteil am Edelmetall.

Für die Schweiz ist es an den Heim-Titelkämpfen die 6. Medaille.

Sina Siegenthaler und Valerio Jud haben im Boardercross doch noch für eine Schweizer Medaille gesorgt. Nach der Enttäuschung am Vortag – die Bernerin blieb im Halbfinal hängen, der St. Galler verpasste die K.o.-Phase – gelang dem Schweizer Duo am vorletzten Tag der Heim-Titelkämpfe der Bronze-Coup. Geschlagen geben mussten sich Siegenthaler/Jud nur Frankreich und Australien.

Entscheidenden Anteil am Gewinn von Bronze hatte dabei Siegenthaler. Die 24-Jährige sah sich sowohl im Viertel- wie auch im Halbfinal mit Rückstanden konfrontiert, nachdem ihr Teamkollege die Läufe jeweils als Vierter beendet hatte. Siegenthaler liess sich davon nicht beirren.

Im Viertelfinal machte sie eine 1,58-Sekunden-Hypothek wett und gewann den Heat, ehe sie im Halbfinal gar noch einen draufsetzte. 2,81 Sekunden betrug ihr Rückstand am Start, doch Siegenthaler blieb geduldig und überholte die gesamte Konkurrenz an genau der gleichen Stelle, wie sie es bereits in der Runde zuvor getan hatte.

Überraschende Medaille

Ausgerechnet im Final – auch hier durfte Siegenthaler erst als Letzte aus dem Startgate – klappte es mit der ganz grossen Aufholjagd nicht mehr. Erst kurz vor Schluss gelang der Bernerin das entscheidende Überholmanöver, das dem Schweizer Duo die Bronzemedaille einbrachte.

Die Medaille kommt für das Schweizer Duo überraschend. Denn Teamleader Kalle Koblet fehlt an der WM verletzungsbedingt, nachdem er sich nicht rechtzeitig von einem Riss des Syndesmosebandes erholte. Der 22-jährige Jud hat im Weltcup erst zwei Top-10-Plätze zu Buche stehen. Weil Siegenthaler aber eindrücklich bewiesen hat, wie man ein Feld von hinten aufrollt, gelang dem Duo ausgerechnet an der Heim-WM die Überraschung.