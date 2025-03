Per E-Mail teilen

Die ersten Medaillenentscheidungen an der Freestyle-WM sind gefallen. Mit Ikuma Horishima und Perrine Laffont gingen die Weltmeistertitel auf der Buckelpiste nach Japan respektive Frankreich. Als Bester nach dem 1. Run stand einzig noch Horishima oben, um den 5. Weltmeistertitel von Moguls-Legende Mikael Kingsbury zu verhindern. Dies gelang dem 27-Jährigen, der bereits 2017 in der Sierra Nevada Gold geholt hatte – und wie: Horishima zeigte einen furiosen Super Final, wurde sowohl bei der Technik als auch dem Sprung am besten bewertet und stellte auch die schnellste Zeit auf.

Resultate Moguls Männer Box aufklappen Box zuklappen 1. Ikuma Horishima (JPN) 89,03

2. Mikael Kingsbury (CAN) 82,68

3. Daeyoon Jung (KOR) 81,76

4. Nick Page (USA) 80,77

5. Graham Matt (AUS) 74,84

6. Julien Viel (CAN) 58,36

7. Filip Gravenfors (SWE) 7,76

8. Severi Vierela (FIN) DNF

Laffonts Hattrick, Kaufs Patzer

Bei den Frauen ging Gold an die Französin Perrine Laffont. Ihr gelang damit nach Almaty und Bakuriani der Titel-Hattrick. Grosse Geschlagene war die Mitfavoritin Jaelin Kauf. Die Führende des Gesamtweltcups aus den USA, im 1. Run noch erste Verfolgerin Laffonts, verlor im Super Final nach Problemen auf dem oberen Abschnitt der Buckelpiste die Medaillen früh aus den Augen.

Resultate Moguls Frauen Box aufklappen Box zuklappen 1. Perrine Laffont (FRA) 77,92

2. Hinako Tomitaka (JPN) 75,15

3. Maia Schwinghammer (CAN) 74,92

4. Laurianne Desmarais-Gilbert (CAN) 69,64

5. Camille Cabrol (FRA) 68,44

6. Haruka Nakao (JPN) 67,57

7. Charlotte Wilson (AUS) 54,27

8. Jaelin Kauf (USA) 45,11

Die Entscheidung ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Enea Buzzi und Martino Conedera hatten den Einzug in den Moguls-Final der besten 20 verpasst. Eine Schweizerin war in der Qualifikation nicht am Start gestanden.

Freestyle-WM im Engadin