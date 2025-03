Das Schweizer Skicross-Team brilliert an der Heim-WM: Fanny Smith und Ryan Regez gewinnen Gold.

Für die Schweiz sind es die ersten beiden Medaillen an den Titelkämpfen im Engadin.

Für Smith ist es bereits die siebte WM-Medaille, für Regez ist es eine Premiere.

Schweizer Freudentag an der Freestyle-WM im Engadin: Fanny Smith fährt bei den Frauen zum Weltmeistertitel, wenige Minuten später tut es ihr Ryan Regez bei den Männern gleich. Zum ersten Mal überhaupt holt die Schweiz damit beide Goldmedaillen bei einer WM. Für Smith ist es nach Voss 2013 der zweite WM-Triumph, für Regez ist es die erste Medaille überhaupt.

Der Sieg von Smith hatte sich fast schon etwas angekündigt. Die Waadtländerin nahm ihre gute Form aus Kanada, wo sie in der vergangenen Woche zwei Weltcupsiege gefeiert hatte, direkt ins Engadin mit. Bereits in der Qualifikation am Donnerstag hatte sie die schnellste Zeit aufgestellt, auch am Freitag fuhr sie überzeugend. Im Viertelfinal gab's den souveränen Sieg, im Halbfinal nach etwas Mühe zwar nur den 2. Rang, aber dennoch die souveräne Final-Quali.

Im Final fuhr Smith dann von Beginn an vorneweg. Je länger der Lauf dauerte, desto enger wurde es. Doch weder die heranrauschende Daniela Maier (GER), noch die Kanadierin Courtney Hoffos konnten der Schweizerin gefährlich werden. Am Ende gewann Hoffos Silber, Maier holte dank einer Aufholjagd Bronze. Marielle Berger Sabbatell (FRA) ging leer aus. Für Smith ist es bereits die insgesamt siebte WM-Medaille. Zu zweimal Gold kommen dreimal Silber und zweimal Bronze dazu.

Wilder Final bei den Männern

Im Männer-Final behielt Regez in einem wilden Final die Nerven. Der Schweizer setzte sich schnell an die Spitze, dann stürzte Ryo Sugai (JPN) und verabschiedete sich aus dem Titelkampf. Youri Duplessis Kergomand (FRA) versuchte im Anschluss alles, um sich nach vorne zu arbeiten. Dabei krachte er fast in Regez und brachte Tobias Müller (GER) so aus dem Konzept, dass dieser an einem Tor vorbeifuhr. Am Ende kam einzig der Schweizer «regulär» ins Ziel. Nach dem Jury-Entscheid holte Müller Silber, Sugai gewann Bronze.

Regez hatte bereits im Achtelfinal eine Schrecksekunde erlebt, als er nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Romain Détraz fast ausgeschieden wäre. Auch im Viertel- und Halbfinal war das Glück auf der Seite von Regez. Dank einer Aufholjagd schaffte er es in den Final – wo er am Ende allen Widrigkeiten aus dem Weg ging. Nach Olympia-Gold 2022 war es für Regez der zweite grosse Titel der Karriere.

Weitere Schweizer früh out

Die weiteren Schweizerinnen in der K.o.-Phase mussten sich bereits im Viertelfinal verabschieden. Saskja Lack gab nach drei Monaten Verletzungspause an der WM ihr Comeback. Trotz der Rückkehr überwog bei ihr direkt nach dem Rennen die Enttäuschung. Das dürfte auch bei Talina Gantenbein so sein. Die 26-Jährige, die in dieser Saison einmal auf dem Weltcup-Podest stand, hatte sich mehr ausgerechnet.

Auch bei den Männern mussten einige Enttäuschungen verdaut werden. Neben Détraz musste sich auch Alex Fiva nach einem Sturz verabschieden. Der Weltmeister von 2021 wurde von Kevin Drury (CAN) im Viertelfinal abgeschossen und hatte danach keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Tobias Baur blieb im Achtelfinal hängen.

So geht's weiter

Das strenge Programm für die Skicrosserinnen und Skicrosser geht weiter. Bereits am Samstag steht ab 10:45 Uhr der Mixed-Wettkampf an (live bei SRF).

Freestyle-WM