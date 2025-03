Per E-Mail teilen

Im Skicross-Mixed-Wettbewerb an der Freestyle-WM im Engadin sorgen Fanny Smith und Ryan Regez für die nächste Schweizer Goldmedaille.

Nach dem Doppel-Gold am Vortag ist es bereits die dritte Schweizer Skicross-Medaille an der Heim-WM.

Hinter der Schweiz holen Frankreich und Italien Silber und Bronze.

Favorisierter hätte ein Duo kaum in den Skicross-Mixed-Wettbewerb an der Freestyle-WM starten können. Fanny Smith und Ryan Regez, beide mit der Goldmedaille vom Einzel aus dem Vortag im Gepäck, bildeten im Engadin ein Team. Mit dieser Ausgangslage war das Ziel klar: Die nächste Medaille soll her. Und eigentlich wäre alles ausser dem nächsten WM-Titel eine Enttäuschung.

Davon waren die beiden am Ende weit weg. Smith und Regez lieferten erneut ab und fuhren dieses Mal gemeinsam zum WM-Titel. Im Final gewann Regez zuerst den Männer-Heat, auch weil sich zwei Konkurrenten noch in die Quere kamen. Danach fuhr Smith den Vorsprung, den sie dank ihrem Teamkollegen hatte, souverän ins Ziel. Innert etwas mehr als 24 Stunden jubelten die beiden damit über gleich zwei Weltmeistertitel.

Schreckmoment im Halbfinal

Noch im Halbfinal hatte es nicht nach einem Schweizer Triumph ausgesehen. Regez kam mit einem Rückstand von 1,33 Sekunden ins Ziel und musste auf seine Partnerin hoffen. Mit einer gewaltigen Aufholjagd machte die Waadtländerin dann Platz um Platz gut und gewann am Ende sogar noch den Heat.

Mit diesem Erfolg im Rücken gelang im Final dann alles. Hinter der Schweiz ging es enger zu und her. Das Team «Frankreich 2» mit Melvin Tchiknavorian und Jade Grillet Aubert holte letztlich Silber. Italien (Yanick Gunsch/Jole Galli) klassierte sich auf dem Bronzeplatz.

Fiva/Gantenbein auf Rang 8

Das zweite Schweizer Duo am Start, Alex Fiva und Talina Gantenbein, musste sich im Halbfinal verabschieden. Im Viertelfinal hatte Gantenbein den von Fiva zuvor eingehandelten Rückstand noch aufholen können, in der nächsten Runde gelang das nicht mehr. Im kleinen Final war die Luft dann draussen, das Team klassierte sich schliesslich auf dem 8. Rang.

So geht's weiter

Das zusammengezogene Programm der Skicross-Wettbewerbe an der WM ist damit beendet. Im Weltcup stehen am kommenden Wochenende noch die letzten beiden Rennen an. Dafür geht es ins schwedische Idre Fjäll.

