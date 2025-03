Legende: Umfangreiche Berichterstattung SRF zeigt alle Medaillenentscheidungen der Snowboard- und Freestyle-WM live. SRF

Mit den Mogul-Finals werden am 19. März 2025 die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften in St. Moritz GR und Silvaplana GR lanciert. Zum sechsten Mal finden die Titelkämpfe der Snowboard- und Freestyle-Cracks gemeinsam statt – zum ersten Mal in der Schweiz. Bis zum 30. März werden in 17 Disziplinen insgesamt 30 Medaillensätze vergeben. Mit SRF ist das sportinteressierte Publikum bei allen Entscheidungen an der Heim-WM live dabei.

WM-Magazin im Vorabendprogramm

In rund 80 Stunden Liveprogramm im TV, Radio und Web-Livestream sind sämtliche Medaillenentscheidungen live auf SRF zwei zu sehen. Für die Radio-Hörerinnen und -Hörer begleitet Radio SRF 3 die Finalläufe mit regelmässigen Einschaltungen. Die Qualifikationswettkämpfe können mehrheitlich im Web-Livestream verfolgt werden. Kommentiert werden die Rennen im TV von Reto Held, Dani Kern, Jeroen Heijers und Silvan Schweizer.

Annette Fetscherin und Jeff Baltermia werden vor Ort durch das Liveprogramm führen und auch das Magazin zur Freestyle-WM moderieren. Dieses wird regelmässig im Rahmen des Vorabendprogramms ausgestrahlt. Im Zentrum der Sendung steht neben den Höhepunkten des Tages, Rennanalysen und Hintergrundgeschichten jeweils ein Gast. Bei einem Schweizer Medaillengewinn werden die Gewinnerinnen und Gewinner im Magazin zu Gast sein. Zudem wird in diesen Fällen auch die Siegerehrung live übertragen.

Dokumentarfilme über Mathilde Gremaud und Romy Tschopp

Im TV, Radio sowie auf den Onlineplattformen und Social-Media-Kanälen wird auch Hintergründiges seinen Platz haben. Geplant sind etwa Steckbriefe der Schweizer Medaillenhoffnungen, Porträts von Personen «hinter den Kulissen» oder Erklärstücke zu einzelnen Disziplinen durch die SRF-Experten vor Ort. Teil des SRF-Programms sind auch drei Dokumentationen. Als Auftakt in die WM-Wochen zeigt SRF zwei am 17. März «Frauen im Freestyle-Sport» (20.05 Uhr) und «OHMG – Mathilde Gremaud’s Most Defining Season Yet» (21.50 Uhr).

Erstere thematisiert den täglichen Kampf der Profi-Snowboarderinnen in einer Szene, die von Männern dominiert und bestimmt wird. Die zweite Dokumentation handelt von der Schweizer Freestyle-Athletin und Olympiasiegerin Mathilde Gremaud: In der Saison 2023/24 gewinnt sie die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup sowie auch zwei kleine Kugeln in den Disziplinen Big Air und Slopestyle – zahlt dafür aber auch einen Preis. Am 27. März 2025 wird eine Reportage über die Para-Snowboarderin Romy Tschopp ausgestrahlt, die sich nach einer schweren Verletzung wieder an die Spitze kämpfen will.