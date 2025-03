Legende: Kein Start beim Saison-Highlight möglich Kalle Koblet wird nicht rechtzeitig fit (Archivbild). Keystone/Mayk Wendt

Snowboardcross: Koblet und Dörig verpassen WM

Das Schweizer Snowboardcross-Team muss kurz vor dem Start der Wettkämpfe an der WM im Engadin am Freitag zwei Rückschläge verkraften. Kalle Koblet und Anouk Dörig fallen verletzt aus. Der 27-jährige Koblet hat sich Anfang März am Weltcup in Erzurum einen Riss des vorderen Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zugezogen. Die 22-jährige Anouk Dörig brach sich eine Woche später beim Weltcup in Georgien das Handgelenk. Die letzten Trainings haben bei beiden gezeigt, dass ein Wettkampfeinsatz noch nicht möglich ist.