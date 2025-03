Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Snowboarderin Andrina Salis übersteht die Slopestyle-Qualifikation an der WM im Engadin als 8.

Nicht in den Kampf um die Medaillen (Sonntag ab 12:30 Uhr auf SRF zwei) eingreifen kann Ariane Burri.

Ab 12:30 Uhr bestreiten auch die Männer die Qualifikation. Der grösste Schweizer Trumpf dürfte Nicolas Huber sein.

Bei ihrer ersten Elite-WM hat Andrina Salis den Einzug in den Slopestyle-Final geschafft. Die 19-jährige Bernerin zeigte auf dem Corvatsch gleich im ersten Run ihr Können und kam auf 65,21 Punkte. Diese Wertung bescherte ihr Platz 8. Im zweiten Lauf ging Salis im Wissen, dass die Final-Quali kaum mehr in Gefahr geraten würde, kein Risiko mehr ein.

Ariane Burri schaffte den Sprung unter die ersten 12 trotz einer Steigerung im zweiten Run nicht. 53,12 Punkte reichten lediglich zu Platz 17. Das beste Resultat im 31-köpfigen Feld erzielte die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott mit 88,54 Punkten.

Der Final der Frauen findet am Sonntag statt (ab 12:30 Uhr live auf SRF zwei). Die Männer sind am Mittag in der Quali im Einsatz (ab 12:30 Uhr im SRF-Livestream).