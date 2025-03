Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die beiden Schweizer Enea Buzzi und Martino Conedera verpassen an der Freestyle-WM im Engadin den Moguls-Final.

Die Qualifikations-Besten sind Filip Gravenfors (SWE) bei den Männern und Jaelin Kauf (USA) bei den Frauen.

Moguls Männer: Schweizer Duo nicht im Final

Enea Buzzi und Martino Conedera haben an der WM im Engadin den Einzug in den Moguls-Final der besten 20 verpasst. Buzzi klassierte sich mit 66,00 Punkten auf Rang 26, zum 20. Platz fehlten ihm 4,27 Zähler. Pech hatte Conedera. Unmittelbar vor seinem Start wurde der Wettkampf wegen Nebels unterbrochen. Erst nach einem langen Unterbruch konnte der 22-Jährige seinen Run absolvieren. Mit 54,52 Punkten reihte er sich auf Rang 34 ein. Der 2. Durchgang wurde wegen der schwierigen Witterungsbedingungen abgesagt. Qualifikations-Bester war der Schwede Filip Gravenfors (81,33) vor dem Kanadier Mikael Kingsbury (80,54) und dem US-Amerikaner Nick Page (79,09). Der Final findet am Mittwoch statt (ab 11:15 Uhr live bei SRF).

Moguls Frauen: Kauf an der Spitze

Die Moguls-Qualifikation der Frauen fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Mit Jaelin Kauf unterstrich die Weltcup-Führende ihre Ambitionen im Kampf um die Goldmedaille. Die US-Amerikanerin entschied die Qualifikation mit einem Wert von 75,77 Punkten klar vor der Japanerin Rino Yanagimoto (72,42) und der Französin Perrine Laffont (72,37) für sich. Die besten 20 Athletinnen schafften den Vorstoss in den Final vom Mittwoch.