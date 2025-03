Andri Ragettli schafft an der Freestyle-WM im Engadin mit der besten Punktzahl aller Athleten den Einzug in den Ski-Slopestyle-Final.

Ebenfalls bei der Entscheidung um die Medaillen (am Samstag ab 12:30 Uhr auf SRF zwei) dabei ist Fabian Bösch.

Kim Gubser und Colin Wili scheitern in der Qualifikation.

Der Auftakt an der Heim-WM ist Andri Ragettli ideal geglückt. In der Slopestyle-Qualifikation der Freeskier zeigte der Weltmeister von 2021 zwei starke Läufe. Für den 2. Run wurde er mit 84,68 Punkten belohnt. Diese Wertung reichte ihm, um in seinem Heat souverän den 1. Schlussrang zu belegen. In Durchgang 1 hatte er 81,08 Zähler erzielt.

Am nächsten kamen Ragettli Luca Harrington und Mac Forehand. Der Neuseeländer Harrington hatte mit 81,72 Punkten 2,96 Zähler weniger auf dem Konto als der Bündner. Der US-Amerikaner Forehand lag 5,32 Punkte zurück.

Bösch mit starkem 2. Run

Im 2. Qualifikations-Heat waren 3 weitere Schweizer am Start. Fabian Bösch drehte nach einem verpatzten 1. Run mächtig auf und stellte mit 79,22 Punkten den drittbesten Wert seines Heats auf. Besser waren nur der US-Amerikaner Alex Hall (81,97) und der Norweger Birk Ruud (80,90).

Kim Gubser und Colin Wili verpassten den Sprung unter die besten 8 und damit die Final-Qualifikation. Gubser klassierte sich mit 58,19 Punkten auf Rang 13, Wili belegte mit 51,14 Zählern Rang 19. Der Final findet am Samstag statt (ab 12:30 Uhr live auf SRF zwei).