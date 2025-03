Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die US-Amerikanerin Chloe Kim gewinnt an der Freestyle-WM im Engadin in der Halfpipe die Goldmedaille.

Bei schwierigen Verhältnissen erreicht die Snowboarderin im ersten Run 93,50 Punkte.

Der Schweizerin Isabelle Lötscher gelingt kein Exploit.

Alles andere wäre eine Überraschung gewesen: Chloe Kim, die beste Freestyle-Snowboarderin der Gegenwart, kürte sich in der Halfpipe auf dem Corvatsch zur Weltmeisterin. Nach 2019 und 2021 ist es für die US-Amerikanerin die dritte Goldmedaille an Weltmeisterschaften.

Im zweiteiligen Wettkampf, bei dem nur der beste der beiden Runs zählt, zauberte Kim einen spektakulären und praktisch fehlerlosen Versuch in die weiche Pipe. Mit 93,50 Punkten setzte sich die zweifache Olympiasiegerin an die Spitze – und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr her.

Hinter Kim taucht im Klassement gleich viermal in Folge die japanische Flagge auf. Silber ging an Sara Shimizu, die neben der Siegerin als einzige Athletin die 90-Punkte-Marke knackte. Mitsuki Ono holte Bronze. Dahinter gingen Rise Kudo (4.) und Sena Tomita (5.) leer aus.

Lötscher und das letzte Element

Bei schwierigen Bedingungen – der Final war wegen Windes vom Morgen auf den Mittag verschoben worden – gelang der einzigen Schweizerin Isabelle Lötscher kein fehlerloser Run. Nach einem eigentlich gelungenen ersten Lauf stürzte die 20-Jährige beim letzten Element, dem «Alley-oop 540» und reihte sich damit auf dem letzten Zwischenrang ein.

Und auch beim zweiten Run, bei dem auf Lötscher vor Heimpublikum mehr Druck lastete, wurde ihr der letzte Sprung zum Verhängnis. Als sie schon gelandet war, griffen die Kanten in den Schnee und sie kam beinahe noch zu Fall. Lötscher konnte sich zwar auf dem Brett halten, Abzug gab es aber trotzdem. Ihr Lauf wurde mit 69 Punkten gewertet. Diese brachten ihr Schlussrang 10 ein.

Snowboard