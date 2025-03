Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Pat Burgener springt im Halfpipe-Final an der Freestyle-WM im Engadin auf Rang 7.

Die beiden Schweizer WM-Debütanten Mischa Zürcher und Gian Andrin Biele belegen die Plätze 11 und 14.

WM-Gold geht nach 6 Jahren Unterbruch zum vierten Mal an den Australier Scotty James.

Seit der WM 2017 haben die Schweizer Halfpipe-Snowboarder an Weltmeisterschaften immer eine Medaille gewonnen. 2017 und 2019 war es Pat Burgener, 2021 und 2023 Jan Scherrer, welche jeweils Bronze holten. Diese Serie ist am Samstag an den Heim-Titelkämpfen im Engadin gerissen.

In Abwesenheit des verletzten Scherrers lagen die Hoffnungen auf Burgener. Der 30-Jährige kam bei seinem ersten von zwei Versuchen aber bereits nach dem 2. Sprung zu Fall. Entsprechend tief war die Bewertung – und entsprechend gross der Druck, im zweiten Run abzuliefern.

Der Walliser zeigte einen starken zweiten Durchgang, aber keinen perfekten. Den Double Chuck Flip, bei dem er im ersten Versuch zu Fall gekommen war, stellte Burgener perfekt in die Pipe. Beim folgenden Frontside 1080 Double Cork landete der zweifache WM-Bronzegewinner aber etwas tief und konnte sich gerade noch retten. Seine 75,75 Punkte reichten nicht, um in den Medaillenkampf einzugreifen. Am Ende belegte Burgener als bester Schweizer Rang 7.

Mit ihrem Wettkampf zufrieden sein dürfen derweil Mischa Zürcher und Gian Andrin Biele, die beide erstmals an einer WM am Start standen. Der 17-jährige Zürcher, der erst zwei Weltcup-Einsätze bestritten hat, erhielt für seinen ersten Run 64,50 Punkte und belegte damit den guten 11. Rang. Der 21-jährige Biele, dessen bestes Weltcup-Ergebnis ein 15. Platz ist, landete mit 53,00 Zählern auf Schlussrang 14.

James meldet sich zurück

Bereits vor dem Wettkampf war klar, dass das Podest im Vergleich zu den Titelkämpfen in Bakuriani von vor zwei Jahren gänzlich anders aussehen wird. Nicht nur Scherrer konnte im Engadin verletzungshalber nicht antreten, sondern auch der südkoreanische Titelverteidiger Chaeun Lee sowie Vize-Weltmeister Valentino Guseli.

Zuoberst auf dem Podest landete mit Scotty James dennoch ein alter Bekannter. Der mittlerweile 30-jährige Australier hatte bereits im ersten Run 89,50 Punkte erreicht und sich damit an die Spitze gesetzt. Frei von jeglichem Druck legte James im zweiten Versuch noch einen drauf. Der Lohn der Judges waren saftige 95,00 Punkte, allerdings standen mit Ruka Hirano und Yuto Totsuka noch zwei hochgehandelte Japaner oben.

Beide konnten sich im Vergleich zum ersten Durchgang ebenfalls steigern. Hiranos 92,25 Zähler reichten aber ebenso wenig wie die 92,00 von Totsuka, um James noch abzufangen. Der Australier sicherte sich damit zum vierten Mal in seiner erfolgreichen Karriere den WM-Titel – und zum ersten Mal seit 6 Jahren. Zwischen 2015 und 2019 hatte sich James drei Mal in Folge zum Halfpipe-Weltmeister gekürt.