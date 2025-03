Als einzige von 3 gestarteten Schweizerinnen schafft bei der Freestyle-WM im Engadin Snowboarderin Isabelle Lötscher die Final-Qualifikation in der Halfpipe.

Während die Hoffnungsträgerin in Silvaplana den 10.-besten Run zeigt, scheiden Lura Wick und Soha Janett aus.

Später am Donnerstag werden auch noch die Männer die Halfpipe-Qualifikation bestreiten – in der Sport App oder hier können Sie ab 12:55 Uhr live dabei sein.

Swiss-Ski brachte in der Halfpipe-Konkurrenz auf dem Brett wie erhofft eine Vertreterin in die Endausmarchung der Top 12. Verdient hat sich die Qualifikation Isabelle Lötscher. Sie überstand den Cut als 10. ohne grosse Zitterpartie.

In der zweiteiligen Ausscheidung, in der nur der bessere Run in die Wertung fliesst, hatte die erst 20-Jährige mit 73,00 Punkten schon einmal vielversprechend vorlegen können. Diese Leistung vermochte Lötscher in Durchgang 2 nochmals knapp zu toppen und liess sich mit dem Judges-Verdikt von 74,25 Zählern den 7.-besten Wert notieren. Somit steht sie zum 2. Mal in Folge im WM-Final der Halfpipe-Spezialistinnen (Schlussrang 7 im 2023).

Wick und Janett können nicht über sich hinauswachsen

In Abwesenheit der vermeintlichen Schweizer Teamleaderin Berenice Wicki (Kreuzbandriss) hingen für die beiden Teamkolleginnen Lura Wick und Soha Janett bei ihren WM-Premieren die Trauben zu hoch. Wick beendete die Quali nach einem Sturz beim 2. Versuch als 17. mit 56,25 als einziges Score, Janett (49,00 aus dem 1. Run) folgte an Position 19.

Die Entscheidung folgt am Samstag Box aufklappen Box zuklappen Um die Medaillen wird im Snowboard in der Sparte Halfpipe dann am Samstag wie folgt gekämpft: Frauen um 09:45 Uhr

Männer um 12:00 Uhr Beide Entscheidungen werden Sie live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream und Ticker verfolgen können.

In die Pole Position brachte sich mit dem Total von 92,25 wenig überraschend Chloe Kim aus den USA, die Weltmeisterin von 2019 sowie 2021 und zuletzt 2-fache Olympiasiegerin.

Es folgt eine dreifache Chance für die Snowboarder

Bei den Männern schickt der gastgebende Verband Swiss-Ski am frühen Donnerstagnachmittag in Silvaplana 3 Hoffnungsträger ins Rennen um einen Final-Platz der Top 16. Pat Burgener, Gian Andrin Biele und Mischa Zürcher werden sich im 33-köpfigen Starterfeld an der hohen Hürde versuchen.