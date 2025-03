Nicolas Huber hat in seiner Karriere schon 2 WM-Medaillen geholt. 2017 wurde der Zürcher Snowboarder in der Sierra Nevada Zweiter im Slopestyle, 2023 belegte er in Bakuriani im Big Air den 3. Platz. Nun steht er vor seiner 5. WM-Teilnahme. Die Titelkämpfe im Engadin am Corvatsch sind für den 30-Jährigen etwas sehr Spezielles. «Ich habe hier so viel Zeit verbracht, Snowboarden und Skifahren gelernt. Ich habe hier gearbeitet und viel trainiert. Mit diesem Ort verbinde ich so viele Emotionen.»

Nach Verletzung rechtzeitig fit geworden

Der Weg an die Heim-WM war für Huber allerdings schwierig. Wegen einer Knieverletzung verpasste er im Januar den Weltcup in Laax. Rechtzeitig für die Titelkämpfe im Engadin ist er wieder fit. «Seit rund 2 Wochen bin ich jetzt schmerzfrei und kann wieder voll angreifen. Es war mein grosses Ziel, auf die WM wieder fit zu sein.»

Die laufende Saison war für Huber nicht nur wegen seiner Verletzung schwierig. Im Weltcup ist ein 13. Platz im Big Air in Peking vom 1. Dezember sein bestes Ergebnis. Im Slopestyle stand er nur einmal am Start, belegte im September in Cardrona den 20. Rang. «Es war nicht der einfachste Winter. Es hat schon holprig angefangen, aber noch ganz ok. Ich bin dann in Fahrt gekommen. Dann kam die Verletzung.»

Mit Blick auf eine Teilnahme an der Heim-WM habe er während seiner Zwangspause einen gewissen Druck verspürt. «Es war nicht einfach, deshalb geniesse ich es umso mehr, jetzt hier sein zu dürfen.» Konkrete Ziele nennt Huber vor dem Slopestyle-Wettkampf auf dem Corvatsch nicht. Er fühle sich gut, obwohl er auch ein bisschen nervös sei. «Momentan bin ich voll im Trainingsmodus und versuche da, das Maximum herauszuholen. Ich arbeite hart auf die Qualifikation hin. Der Final ist das grosse Ziel. Und dort gebe ich dann alles.»

Die Slopestyle-Qualifikation der Snowboarder soll am Donnerstag stattfinden (ab 12:30 Uhr live bei SRF), der Final am Sonntag (ab 12:30 Uhr live auf SRF zwei). Die Frauen bestreiten die Quali am Donnerstag (ab 9:00 Uhr live bei SRF), den Final wie die Männer am Sonntag (ab 9:50 Uhr live auf SRF zwei).