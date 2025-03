Bei der Freestyle-WM im Engadin ist die Schweiz im Snowboardcross in den K.o.-Läufen doppelt vertreten.

Sina Siegenthaler stellt in der Qualifikation die Bestzeit auf, auch Noémie Wiedmer ist als 9. weiter.

Bei den Männern schafft es kein Schweizer in die Medaillenentscheidung (am Freitag ab 12:00 Uhr).

Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler hat sich an der Freestyle-WM im Engadin in die Pole-Position für die K.o.-Läufe vom Freitag geschoben. Die 24-jährige Bernerin stellte in der Qualifikation die Bestzeit auf. Noémie Wiedmer qualifizierte sich am Donnerstag als Neunte ebenfalls direkt, hingegen Aline Albrecht blieb auch im zweiten Versuch hängen.

Die K.o.-Läufe der Männer werden gänzlich ohne Schweizer Beteiligung stattfinden. Valerio Jud war wie Albrecht gut vier Zehntel zu langsam, Kalle Koblet musste Forfait erklären. Der Teamleader erholte sich nicht rechtzeitig von einem Riss des Syndesmosebandes, den er sich Anfang Monat in Erzurum zugezogen hatte.

Die K.o.-Läufe stehen am Freitag um 12:00 Uhr auf dem Programm. Letztmals hatten Olivia Nobs (Silber) und Mellie Francon (Bronze) 2009 für die Schweiz WM-Medaillen im Snowboardcross geholt.