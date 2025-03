An der Freestyle-WM im Engadin wird an 3 verschiedenen Orten um Edelmetall gekämpft.

Olympiaschanze, Corviglia, Corvatsch: Was findet wo statt?

Legende: 170 Meter lang Die Halfpipe auf dem Corvatsch. Keystone/Mayk Wendt

Insgesamt 30 Medaillensätze in 17 Disziplinen werden an der Freestyle-WM im Engadin verteilt. Als Herzstück der Titelkämpfe haben sich die Organisatoren eine sporthistorische Stätte ausgesucht. Auf dem Gelände der 2014 abgerissenen Olympia-Skisprungschanze in St. Moritz finden nicht nur die Big-Air-Wettkämpfe statt. Der Standort soll auch zentraler Treffpunkt sein. Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Siegerehrungen gehen deshalb dort über die Bühne.

Sonst geht die Post an zwei weiteren Schauplätzen ab: