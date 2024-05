Aktuell finden in Uster die Team-Europameisterschaften im Squash statt – mit Nicolas Müller und Dimitri Steinmann.

Gemeinsame Sache an Team-EM

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nicolas Müller ist seit Jahren das Schweizer Squash-Aushängeschild. Der Zürcher wurde 2022 Europameister und gehört schon lange der Weltspitze an. Seine beste Klassierung ist Position 13, aktuell belegt Müller Rang 23.

In den letzten Jahren hat der 34-jährige Routinier nationale Konkurrenz bekommen. Dimitri Steinmann (26) hat Müller im Schweizer Ranking überholt, in der Weltrangliste ist er seinem Freund dicht auf den Fersen.

Fernziel Olympia 2028

Dieser Tage bestreiten Müller und Steinmann zusammen in Uster die Team-Europameisterschaften. Gegenseitig pushen sich die beiden. Nationaltrainer Pascal Bruhin schätzt sich glücklich, auf dieses Duo zählen zu können. Auf dieses ungleiche Duo, wie er sagt: «Nici ist sehr lustig, ein unglaublich angenehmer und positiver Mensch. Dimi ist ein Krieger, ein Kämpfer. Er will immer fighten.»

Trotz der unterschiedlichen Charakterzügen passen Müller und Steinmann «super zusammen», so Bruhin. Was beide vereint: Als Fernziel haben sie Olympia 2028 in Los Angeles, wenn Squash erstmals olympisch ist.