Legende: «Low Five» und «Fist Bump» Gareth Bale und Joseph Bramlett. Keystone / AP Photo / Eric Risberg

Golf: Bale mit Bramlett 16.

Gareth Bale hat 3 Wochen nach seinem Abschied von der Fussballbühne einen erfolgreichen Start in seine Golf-Karriere hingelegt. Der 33-Jährige belegte beim prestigeträchtigen Pro-Am-Turnier im kalifornischen Pebble Beach an der Seite von Profi Joseph Bramlett (USA) den 16. Platz unter 156 Paaren. Das Duo beendete das auf 3 Runden verkürzte Turnier in der Amateur-Wertung mit 16 Schlägen unter Par. Sieger des Turniers, bei dem in der Vergangenheit schon Stars wie die Schauspieler Bill Murray und Kevin Costner angetreten waren, wurde Football-Profi Aaron Rodgers von den Green Bay Packers an der Seite von Ben Silverman mit 26 Schlägen unter Par.

00:40 Video Archiv: Gareth Bale tritt per sofort als Fussballer zurück Aus Sport-Clip vom 09.01.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

NBA: Curry erneut verletzt

Stephen Curry von NBA-Titelverteidiger Golden State Warriors dürfte länger ausfallen. Der 34-Jährige erlitt in der Nacht auf Sonntag im Spiel gegen die Dallas Mavericks (119:113) eine Unterschenkelprellung sowie einen Riss an einer Zwischenknochenmembran und Teilrisse von Bändern im linken Knie. Curry, der es auf einen Schnitt von 29,4 Punkten bringt, hatte in dieser Saison schon 15 Partien wegen einer Schulterverletzung verpasst.