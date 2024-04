Legende: Etabliert sich als grosse Schweizer Golf-Hoffnung Chiara Tamburlini. Archiv/Imago Images/Köbi Schenkel

Die 24-jährige Golferin Chiara Tamburlini schlägt in ihrer ersten Saison als Profi auf der grossen europäischen Tour zu. Die St. Gallerin gewinnt überlegen das Joburg Ladies Open in Südafrika. Wie vor ihr die Genferin Albane Valenzuela tut sich Chiara Tamburlini als grosse Hoffnung im Schweizer Profigolf der Frauen hervor.

Tamburlini distanzierte die Konkurrenz im 120-köpfigen Feld deutlich. Der zweitplatzierten Thailänderin Aunchisa Utama nahm sie sieben Schläge ab. Kim Métraux schlug sich als 16. ebenfalls gut.

Der Sieg in Südafrika bedeutete für sie den vierten Top-10-Platz in sieben Turnieren dieses Jahres. Mit dem 3. Platz in Kenia hatte sie die Saison eröffnet. Als bislang letzte Schweizerin hatte Morgane Métraux im Juni 2022 auf der europäischen Frauentour (LET) gewonnen.