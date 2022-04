Tiger Woods belegt beim Masters der Golf-Elite in Augusta nach dem 1. Viertel des Pensums den 10. Platz.

Woods mit verblüffender Startrunde in Augusta

Was für ein Start des Superstars: Nach einer formidablen Auftaktrunde von 71 Schlägen (1 unter Par) belegt Tiger Woods am 86. Masters in Augusta (Bundesstaat Georgia) den geteilten 10. Zwischenrang. Er liegt nach dem ersten Tag 4 Schläge hinter dem südkoreanischen Überraschungs-Leader Sungjae Im.

Erster Wettkampf seit 16 Monaten

Von den meistgenannten Siegesanwärtern liegen nur Dustin Johnson und der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler (beide USA; je 69 Schläge) vor dem 46-Jährigen, dem nach dem schweren Autounfall im Februar 2021 kaum jemand ein so grossartiges Comeback zutraute.

Legende: Schon fast wieder der Alte Tiger Woods bei einem erfolgreichen Putt in Augusta. Keystone/EPA/ERIK S. LESSER

Woods bestreitet im Augusta National Golf Club seinen ersten Wettkampf seit rund 16 Monaten. Die Rückkehr ans prestigeträchtigste Golfturnier, das er zwischen 1997 und 2019 fünfmal gewann, ist für Woods in jedem Fall ein riesiger Erfolg – selbst wenn er in den weiteren Runden zurückfallen sollte.