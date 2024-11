Als erste Schweizerin darf Golferin Albane Valenzuela am Saisonfinale der LPGA Tour in Florida teilnehmen.

Legende: Spielt erneut im Konzert der Besten mit Albane Valenzuela. Keystone/EPA/LEE JIN-MAN

Diese Woche bestreiten die 60 besten Profi-Golferinnen in Naples, Florida, das Saisonfinale der LPGA Tour 2024. Mit Albane Valenzuela ist erstmals auch eine Schweizerin mit dabei. Drei Monate nach ihrer Premiere am Solheim Cup misst sich die 26-jährige Genferin erneut mit den Besten der Welt.

02:34 Video Archiv: Valenzuela verpasst mit Europa Titelverteidigung am Solheim Cup Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Bei den total 22 Events erspielte sich Valenzuela bisher schon 677'000 Dollar an Preisgeld. Als 45. in der Gesamtwertung ist sie so gut klassiert wie noch nie. Damit ist sie erstmals für die Tour Championship in Naples qualifiziert, welche am Donnerstag beginnt.

Métraux bleibt auf der LPGA Tour

Morgane Métraux, die zweite Schweizerin auf der LPGA Tour, hat die Qualifikation als 96. des Rankings verpasst. Die Lausannerin behält aber ihre Spielberechtigung auf der grössten Frauentour für 2025.

Im Tiburon Golf Club in Florida teilen sich die 60 Spielerinnen ein Preisgeld von elf Millionen Dollar auf. Der Siegercheck in der Höhe von vier Millionen Dollar bedeutet ein Rekord. Als Topfavoritin gilt die Weltranglistenerste und siebenfache Saisonsiegerin Nelly Korda (USA).