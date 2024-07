Beim British Open in Troon liegen die Top 7 innerhalb eines Schlages. Der Schlag des Tages gelang einem Südkoreaner.

Billy Horschel hat beim 152. British Open auf der 3. Runde die Führung übernommen. Bei widrigen Wetterbedingungen mit teils starkem Regen spielte der US-Amerikaner auf dem Par-71-Kurs am Samstag eine 69er-Runde und setzte sich mit insgesamt 4 Schlägen unter Par an die Spitze.

Hinter dem 37-Jährigen teilen sich gleich 6 Spieler mit jeweils 3 Schlägen unter Par den 2. Platz. In dieser Gruppe befindet sich auch Tokio-Olympiasieger Xander Schauffele (USA). Der amerikanische Saison-Dominator Scottie Scheffler (-2) spielt auf der Abschlussrunde am Sonntag im Kampf um den Sieg als aktuell Achter wohl ebenfalls noch eine Rolle. Shane Lowry, Führender nach 2 Runden, kam mit einer 77 ins Klubhaus und rutschte auf Platz 9 ab (-1).

Kim mit längstem Hole-in-one

Der Schlag des Tages gelang dem Südkoreaner Si Woo Kim an Loch 17. Auf dem 217 Meter langen Par 3 spielte der 29-Jährige ein Hole-in-one. Dies war an diesem Loch des Royal Troon Golf Clubs nie zuvor einem Spieler gelungen. Kims Wunderschlag ist sogar das längste «Ass» in der Geschichte des British Open.