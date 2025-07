Als die British Open letztmals in Nordirland stattfanden, spielte Rory McIlroy enttäuschend. Läuft es 2025 besser?

Kommt McIlroy heuer in der Heimat besser mit dem Druck klar?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kennt den Platz besser als all seine Konkurrenten Rory McIlroy. Keystone/PETER MORRISON

Zum 153. Mal werden ab Donnerstag die British Open ausgetragen. Doch erst zum 3. Mal finden sie in Nordirland statt. Nach 1951 und 2019 wird erneut im Royal Portrush Golf Club gespielt.

Dabei werden – wie schon vor 6 Jahren – die meisten Augen auf Rory McIlroy gerichtet sein. 2019 zerbrach der Nordire an der hohen Erwartungshaltung und verpasste den Cut. «Ich dachte: ‹Diese Leute wollen unbedingt, dass ich gewinne.› Das hat gewaltig Druck bei mir ausgelöst, weil ich die Leute nicht enttäuschen wollte», blickt der 36-jährige Golfstar zurück.

McIlroy: «Fühle mich gut aufgestellt»

Im April dieses Jahres trotzte McIlroy dem Druck und komplettierte mit dem Gewinn des Masters in Augusta (USA) als erst 6. Golfer den Karriere-Grand-Slam. Doch danach fiel er in ein (Motivations-)Loch und kam bei der PGA Championship und den US Open nicht auf Touren.

Das soll in der Heimat anders sein. «Ich fühle mich gut aufgestellt», sagt McIlroy. Neben ihm gehören rund ein Dutzend Spieler zum Favoritenkreis – allen voran der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA).