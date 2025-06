Kaum Bäume, dafür 175 Bunker: Die US Open 2025 haben es in sich

Legende: Viele Bunker und kaum Bäume Luftansicht des Oakmont Country Clubs. Keystone/AP/GENE J. PUSKAR

Seit 1895 werden die US Open der Golfer ausgetragen. Ab Donnerstag findet das Turnier zum 10. Mal im Oakmont Country Club in der Nähe von Pittsburgh statt. Kein anderer Kurs war öfter Gastgeber des 3. Major-Turniers der Saison.

Der Par-70-Kurs gehört zu den herausforderndsten Plätzen der USA. Und dies, obschon es keine Wasserhindernisse und kaum störende Bäume auf der Anlage gibt. «Es ist momentan wohl der schwierigste Kurs der Welt», sagte Bryson DeChambeau am Dienstag. Der Amerikaner tritt als Titelverteidiger an und ist einer der Mitfavoriten. Erster Anwärter auf den Sieg ist indes die Weltnummer 1 Scottie Scheffler (USA).

Mehr Bogeys als Birdies sind zu erwarten

Die Fairways in Oakmont sind sehr schmal, daneben wird das Gras schnell hoch. Die vielen Bunker (175 an der Zahl) sind tief und die Greens in der Regel so schnell, dass ein perfektes Timing essenziell ist. 2007, bei den vorletzten US Open in Oakmont, lag der Schnitt des Teilnehmerfelds bei fast 6 (!) Schlägen über Par. 2016, als Dustin Johnson (USA) siegte, lag er ebenfalls bei hohen 73,56 Schlägen pro Runde.