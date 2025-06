Dem Amerikaner J.J. Spaun gelingt auf dem schwierigen Oakmont Course in Pennsylvania eine 1. Runde mit 4 unter Par.

Golfer Spaun legt Blitzstart hin und führt an den US Open

Legende: Blitzstart J.J. Spaun. Imago/UPI Photo

J.J. Spaun absolvierte den Par-70-Kurs in 66 Schlägen. Damit egalisierte der 34-Jährige das beste Resultat auf diesem Platz, das Andrew Lawry 2016 in der ersten Runde der US Open erzielt hatte.

Spaun gelangen an seinen 8 ersten Löchern gleich 4 Birdies. Danach beendete er seine Runde ohne einen einzigen Bogey. Einen Schlag zurück liegt der Südafrikaner Thriston Lawrence.

Reed mit seltenem Albatros

Der Tag wurde durch den vierten «Albatros» (ein Loch, das mit drei Schlägen unter Par gelingt) in der Geschichte des US Open geprägt, den ersten bei einem Major seit Nick Watney bei den US Open 2012. Der Amerikaner Patrick Reed spielte an Loch 4 ein Par 5, das er mit zwei Schlägen bewältigte.

Einige Mitfavoriten liegen bereits weit zurück, so der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler/USA, Titelverteidiger Bryson DeChambeau/USA (jeweils 3 über Par) oder der nordirische Masters-Sieger Rory McIlroy (4 über Par).