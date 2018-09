Den 79. Turniersieg auf dem amerikanischen Circuit hatte Tiger Woods im August 2013 errungen. Danach musste er sich bis zum 80. Sieg nicht weniger als 269 Wochen lang gedulden.

Die Zeit bis Ende 2017 war geprägt von Verletzungen und Operationen. Allein viermal musste der 42-jährige Superstar Eingriffe am Rücken über sich ergehen lassen. Aber 2018, im Jahr des Comebacks, fand er so rasch den Wiederanschluss an die Weltspitze, wie es ihm kaum jemand zugetraut hatte.

Woods wie zu den besten Zeiten

Mit der Tour Championship in Atlanta ist die Saison 2017/18 in den USA zu Ende gegangen. Am letzten Turnier waren traditionsgemäss nur die besten 30 Spieler der Saisonwertung am Start. Sie sind weitgehend identisch mit den besten 30 der Welt.

In diesem hochwertigen Feld zeigte Woods eine Leistung wie zu den Zeiten, in denen er die Konkurrenz Mal für Mal besiegt und 14 Turniere auf Grand-Slam-Stufe gewonnen hatte. Am Ende wies der Amerikaner einen Vorsprung von zwei und mehr Schlägen auf die Konkurrenz auf.