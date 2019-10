Tiger Woods setzte sich bei der Zozo Championship im japanischen Chiba mit 261 Schlägen vor Lokalmatador Hideki Matsuyama (264) durch. Mit seinem 82. Erfolg auf der PGA-Tour stellte er die 54 Jahre alte Bestmarke seines US-amerikanischen Landsmanns Sam Snead ein.

Es war definitiv stressig.

«Das ist verrückt. Das ist viel», sagte Woods hinterher: «Es war eine lange Woche, 5 Tage an der Spitze des Feldes waren lange. Es war definitiv stressig.» Der 15-malige Major-Sieger hatte das Tableau von Beginn an angeführt. Wegen heftiger Regenfälle konnte das Turnier auf dem Par-70-Kurs erst am Montag beendet werden.

Legende: Hat Grund zur Freude Tiger Woods. Keystone

Neuerliches beeindruckendes Comeback

Für den 43-jährigen Woods bedeutet der Erfolg nebenbei erneut ein eindrucksvolles Comeback. Erst Ende August war der langjährige Weltranglisten-Erste zum insgesamt 5. Mal seit 1994 am linken Knie operiert worden.

Im April dieses Jahres hatte er zuvor bereits mit seinem Sieg beim Masters in Augusta die endgültige Rückkehr in die Weltspitze nach jahrelangen gesundheitlichen und privaten Problemen gefeiert.