Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit Samstag ist klar, dass Chiara Tamburlini in der Gesamtwertung der Ladies European Tour nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen ist. Die St. Gallerin holte diese Woche im saudi-arabischen Riad ihren zweiten Teamsieg in Folge und ihr zehntes Top-10-Einzelergebnis.

Die Basis zum Gewinn der Gesamtwertung legte Tamburlini mit den drei Titeln in Südafrika (April), Frankreich (September) und Taiwan (Oktober). Als Rookie in die Saison gestartet, verbesserte sich die 24-Jährige innerhalb von neun Monaten in der Weltrangliste von Position 447 auf den 69. Rang.

00:36 Video Archiv: Tamburlini schlägt auch in Taiwan zu Aus Sport-Clip vom 13.10.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Bald auf der LGPA-Tour?

Der Triumph bietet Tamburlini eine sechsjährige Garantie auf der Ladies European Tour. Sollte sich der steile Aufstieg der Schweizerin aber fortsetzen, dürfte sie ihr Können schon bald auf der prestigeträchtigen LPGA-Tour unter Beweis stellen.

Tamburlini wird schon beim Qualifikationsfinal Anfang Dezember in Alabama versuchen, zu ihren beiden Landsfrauen Albane Valenzuela und Morgane Métraux auf die US-Tour aufzuschliessen.