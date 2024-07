Nach einer starken 65er-Runde am letzten Tag im schottischen Troon beendete der 30-jährige Xander Schauffele das British Open mit 275 Schlägen und liess damit Justin Rose (ENG) und Billy Horschel (USA) um 2 Schläge hinter sich. Schauffele hatte im Mai bereits die PGA Championship gewonnen.

Für seinen Sieg in Schottland erhielt der Kalifornier ein Preisgeld von 3,1 Millionen Dollar und die Siegertrophäe Claret Jug – eine silberne Weinkanne. Für ein Jahr darf Schauffele zudem den Titel «Champion Golfer of the Year» tragen.

Scheffler muss sich mit Rang 7 begnügen

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler konnte am letzten Tag nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen. Der Amerikaner brauchte für seine 4. Runde auf dem Par-71-Kurs 72 Schläge und beendete das Turnier auf dem geteilten 7. Rang (283). Scheffler ist wie Tokio-Olympiasieger Schauffele bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) für die USA am Start.

Die beiden Superstars Tiger Woods aus den USA und Rory McIlroy aus Nordirland waren nach 2 Tagen am Cut gescheitert.