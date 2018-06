An den US Open trifft sich die Golf-Weltelite. Dabei ist das Turnier eigentlich eher etwas für Aussenseiter.

Aus der Siegerliste des US Open tritt ein unglaubliches Phänomen hervor. Nur gerade 9 der 32 US Open seit 1986 wurden von Golfern gewonnen, die irgendwann in ihrer Karriere die Weltnummern 1 waren.

Trotzdem geht Dustin Johnson, die aktuelle Nummer 1 der Welt, als Favorit ins 2. Major des Jahres. Am letzten Turnier vor dem US Open beeindruckte er bei seinem Sieg mit 6 Schlägen Vorsprung.

Daneben umfasst die Favoritenliste weitere prominente Namen: