Die Finalrunden des 85. US Masters in Augusta finden ohne Vorjahressieger Dustin Johnson statt.

Gleich mehrere prominente Spieler haben die ersten beiden Runden des 85. US Masters in Augusta nicht überstanden. So benötigte beispielsweise der 36-jährige Amerikaner Dustin Johnson, klare Nummer 1 der Weltrangliste, 2 Schläge zu viel.

Auch Koepka, Garcia und McIlroy gescheitert

Die gleiche Enttäuschung erlebte Johnsons Landsmann Brooks Koepka, mit 5 Titeln an Major-Turnieren der erfolgreichste Golfer der letzten 5 Jahre. Auch der Spanier Sergio Garcia (Masters-Sieger 2017) und der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy scheiterten am Cut von 147 Schlägen.

Klassement Box aufklappen Box zuklappen Stand nach der 2. Runde: 1. Justin Rose (ENG) 137 (65/72).

(65/72). 2. Brian Harman (USA) 138 (69/69) und Will Zalatoris (USA) 138 (70/68).

(69/69) und Will Zalatoris (USA) 138 (70/68). 4. Jordan Spieth (USA) 139 (71/68) und Marc Leishman (AUS) 139 (72/67). Cut (147 Schläge) verpasst u.a.: 55. Sergio Garcia (ESP) 148 (76/72). 60. Dustin Johnson (USA) 149 (74/75), Brooks Koepka (USA) 149 (74/75), 67. Rory McIlroy (NIR) 150 (76/74).

An der Spitze sind die Spieler zusammengerückt. Der englische Olympiasieger Justin Rose führt nach wie vor, aber die ersten Verfolger sind bis auf einen Schlag herangekommen. Der wiedererstarkte Amerikaner Jordan Spieth, seit 2015 dreifacher Gewinner grosser Turniere, hat sich in eine vorzügliche Position gebracht. Er liegt als Vierter nur noch zwei Schläge hinter Rose.