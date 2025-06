Vor zwei Jahren spielte Chiara Tamburlini noch College Golf in Mississippi, dann wechselte sie in die zweithöchste Stufe Europa ins Profilager. Es folgte der Aufstieg in die Ladies European Tour, wo sie prompt als erste Schweizerin das Saison-Ranking gewann.

«Ich habe gelernt, mir selbst treu zu bleiben. Während der Runde spreche ich gerne mit anderen Spielerinnen und Caddys. So bleibe ich relativ locker zwischen den Schlägen», erklärt Tamburlini.

Die 25-Jährige belegt Platz 67 in der Weltrangliste und ist damit beste Schweizerin. An den US Open Anfang Juni 2025 glänzte sie mit Rang 14. In Frisco, Texas, steht ab Donnerstag das dritte Major-Turnier in Übersee an.

«Den Cut zu schaffen, ist sicherlich das Ziel. Aber auch, mich mental nicht einschüchtern zu lassen, wenn die Nummer 1 neben mir trainiert», sagt sie.

Eine offene Rechnung will Tamburlini, die einen Bachelor in Finanzen mit Zusatz Mathematik macht, Ende Jahr unbedingt begleichen: Im Dezember 2024 verpasste sie die Qualifikation für die LPGA Tour (höchste Golf-Kategorie) um 3 Schläge.