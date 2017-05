Betrunken Auto gefahren? Tiger Woods festgenommen

Tiger Woods ist nach Polizei-Angaben aus Florida unter dem Verdacht festgenommen worden, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein.

Der Vorfall soll sich in Jupiter, einem Vorort von Palm Beach, zugetragen haben. Woods besitzt auf der vorgelagerten Jupiter Island ein Anwesen.

Nach Medienberichten wurde Woods um 3 Uhr morgens Ortszeit festgenommen. Einige Stunden später sei er freigelassen worden. Eine Kaution habe er nicht stellen müssen.

Rückkehr geplant

Der 41-jährige Woods hat in seiner Karriere 14 Major-Turniere gewonnen. Inzwischen ist er nur noch die Nummer 876 der Welt.

Erst vor wenigen Tagen hatte er von grossen Fortschritten im Anschluss an seine 4. Rückenoperation berichtet. «Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt», schrieb der Amerikaner in seinem Blog. Langfristig betrachtet werde er auf die Tour zurückkehren.