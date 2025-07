Legende: Hat bei seinem Heimturnier noch Luft nach oben Rory McIlroy. imago images/INPHO/Ben Brady

Rory McIlroy hat einen durchwachsenen Start in die British Open in seiner nordirischen Heimat hingelegt. Auf der ersten Runde im Royal Portrush Golf Club spielte der fünfmalige Majorsieger auf dem Par-71-Kurs eine 70 – und liegt damit drei Schläge hinter einem Führungs-Quintett um den früheren US-Open-Champion Matt Fitzpatrick, der vier Schläge unter dem Platzstandard blieb.

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler spielte eine starke 67er-Runde und befindet sich in Lauerstellung. Als der «Champion Golfer of the Year» zuletzt vor sechs Jahren beim ältesten Golfturnier der Welt angetreten war, zerschellte McIlroy am Druck und verpasste den Cut. Am Donnerstag leistete er sich gleich am ersten Loch ein Bogey, es folgten drei weitere an den Löchern 11, 12 und 14. Fünf Birdies sorgten am späten Abend für ein Ergebnis von eins unter Par.