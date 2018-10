Melanie Mätzler muss in der 2. Runde der Indian Open ihre Zwischenverpflegung opfern.

Derzeit steht Melanie Mätzler in Haryana an den Indian Open im Einsatz. In der 2. Runde hatte die St. Gallerin dabei ein Rencontre der besonderen Art.

Zwischen zwei Schlägen wurde Mätzler plötzlich von einer Gruppe Affen belagert. «Zum Glück hat unser lokaler Caddy bemerkt, dass es die Affen auf mein Sandwich abgesehen haben», schrieb Mätzler auf Instagram. Der Caddy reagierte sofort und warf das Sandwich fort – und die Affen liessen von Mätzlers Gruppe ab.

Die 30-Jährige konnte danach normal weiterspielen. Nach der 2. Runde liegt Mätzler mit 3 Schlägen über Par auf dem geteilten 48. Rang.