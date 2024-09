Albane Valenzuela hat die grosse Ehre, an diesem Wochenende in Gainesville, Virginia, den Solheim Cup zu bestreiten.

An diesem Wochenende kommt es zu einer Premiere. Weder in der Geschichte des Solheim Cup noch in jener des Ryder Cup, dem männlichen Pendant, war die Schweiz bisher vertreten. Das ändert sich 2024 dank Albane Valenzuela. Die Genferin wurde erstmals für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen den USA und Europa berücksichtigt.

Es ist ein echter Kindheitstraum, der für Valenzuela Realität wird. «Ich habe das Glück, so ziemlich alles erreicht zu haben, was man in der Welt des Golfsports erleben kann. Ich habe an allen grossen Turnieren teilgenommen. Nach dem Solheim Cup fehlt mir als ultimatives Ziel nur noch ein Titel auf der Ladies PGA Tour», sagte die 26-Jährige in einer vom Schweizer Verband organisierten Medienrunde.

Legende: Lieber im Training als dann im Wettkampf Albane Valenzuela feilt auf dem Kurs in Virginia an ihren Schlägen aus dem Bunker. Keystone/AP Photo/Matt York

Das Team im Fokus

8 europäische Spielerinnen qualifizierten sich über die Weltrangliste für den Kontinental-Vergleich, Valenzuela wurde mit drei weiteren Spielerinnen von Captain Suzann Pettersen aus Norwegen als «Captain Pick» ausgewählt.

Die Euphorie bei der Schweizerin ist gross, der Respekt ebenso. «Der Solheim Cup ist mehr als nur Golf. Mir wurde gesagt, dass man nie wirklich bereit ist für einen solchen Wettbewerb. Einige Spielerinnen haben mir verraten, dass sie sich vor ihrem ersten Schlag fast übergeben mussten», so die Dreizehnte der Olympischen Spiele von Paris.

Legende: Schlussrunde mit 7 Schlägen unter Par An den Olympischen Spielen in Paris kam Valenzuela erst spät in Fahrt, dafür aber richtig Keystone/AP Photo/Matt York

«Ich bin bereit, mir die ‹Buus› des Publikums und die ‹USA, USA, USA›-Rufe anzuhören», versichert Valenzuela. «Und überhaupt, ich liebe Matchplay.» Das Format, nach dem in diesem Wettbewerb gespielt wird. «Meine besten Erinnerungen bei den Amateuren rühren von Teamwettbewerben her», – insbesondere von der Europameisterschaft, bei der sie die Schweiz vertreten hat.

«Es ist manchmal schwer, sich zu motivieren, wenn man alleine ist und nicht alles gut läuft», gibt sie zu. «Aber in einem Team darfst du nie aufgeben.» Letztes Jahr schaffte Valenzuela als Vierte beim Event in The Woodlands in Texas als erste Schweizerin eine Klassierung in den Top 5 an einem der 5 Major-Turniere der Frauen.

Bereit, wenn es sie braucht

Wie oft sie in den 3 Tagen am Solheim Cup für die Europäerinnen zum Zug kommen wird, weiss Valenzuela noch nicht. Klar ist einzig, dass sie am Sonntag in den abschliessenden 12 Einzeln bereit sein muss. Am Freitag und Samstag stehen je 8 Doppel im Format Foursomes und Fourballs an. Es ist durchaus möglich, dass die Schweizerin von Captain Pettersen bereits in den ersten beiden Tagen berücksichtigt wird.

Valenzuela ist bewusst, dass sie nicht die erste Wahl ist: «Aber ich wurde auch wegen der Anpassungsfähigkeit meines Spiels ausgewählt», so die Genferin, die nehmen wird, was kommt. «Es wird unglaublich sein. Ich bin so glücklich, dass ich dabei bin. Der Solheim Cup ist der Gral des Frauengolfs», freut sie sich.