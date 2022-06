In der bis zuletzt offenen Schlussrunde auf dem Par-70-Kurs bei Brookline in Boston setzte sich Matthew Fitzpatrick je einen Schlag vor den Amerikanern Scottie Scheffler und Will Zalatoris durch. Das siegbringende Birdie glückte dem Golfer aus Sheffield am 15. Loch.

Danach verteidigte er die knappe Reserve mit drei Pars an den letzten drei Löchern erfolgreich, profitierte aber auch davon, dass Zalatoris ein Stechen wegen eines nicht gelochten Putts auf dem 18. Grün verpasste.

Für Fitzpatrick ist es der 8. Sieg als Profi, aber der erste an einem der vier Major-Turniere. Seine vorangegangenen 7 Siege hatte der 27-Jährige auf dem europäischen Circuit errungen. In Crans-Montana schrieb er mit den zwei aufeinanderfolgenden Siegen von 2017 und 2018 Geschichte. Vor Fitzpatrick war es 40 Jahre lang keinem Golfer gelungen, am renommierten Turnier auf dem Walliser Hochplateau zweimal nacheinander zu triumphieren.

