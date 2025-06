US-Golfer J.J. Spaun hat überraschend die US Open gewonnen – mit einem Zauberschlag am letzten Loch.

Traumschlag am letzten Loch: Spaun gewinnt US Open

Legende: Behielt am letzten Loch die Nerven J.J. Spaun. Keystone/AP/Carolyn Kaster

J.J. Spaun sicherte sich seinen ersten Major-Sieg auf dem extrem schwierigen Kurs in Oakmont/Pennsylvania am Sonntag mit einem Putt über 20 Meter. «Es so zu beenden, ist ein Traum», so der 34-Jährige. An einem nach Gewitter und Regen chaotischen Schlusstag verwies Spaun den Schotten Robert MacIntyre mit 2 Schlägen Vorsprung auf Platz 2. Als einziger Spieler im Feld blieb er unter Par (-1).

Hinter seinem Landsmann Sam Burns war Spaun als Zweiter auf die Schlussrunde gegangen, er fiel mit 5 Bogeys auf den ersten 6 Löchern jedoch zuerst zurück. Nach dem Regen, der die Grüns mit Wasser flutete, schlug er dann eindrücklich zurück.

Burns, nach drei Runde noch Spitzenreiter, kam nur als Siebter ins Klubhaus, ebenso wie der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA). Rory McIlroy (Nordirland) verbesserte sich nach drei schwachen Tagen am Sonntag immerhin noch auf Platz 19. Am Cut nach zwei Runden waren unter anderem der sechsmalige Majorsieger Phil Mickelson und Titelverteidiger Bryson DeChambeau gescheitert.