Das European Masters in Crans-Montana ist in diesem Jahr so gut besetzt wie kaum jemals zuvor.

Legende: Triumphierte im letzten Jahr in Crans-Montana Matthew Fitzpatrick. Keystone/Archiv

Ein europäischer Turnierdirektor, der Sergio Garcia im Teilnehmerfeld weiss, ist ein glücklicher Turnierdirektor. Der 39-jährige Spanier spielt die meiste Zeit auf dem lukrativen amerikanischen Circuit, der US PGA Tour. Wenn er am Donnerstag auf dem Walliser Hochplateau abschlägt, wird dies erst sein 3. Start in Europa in diesem Jahr sein.

Auch McIlroy dabei

Dabei ist Garcia nicht einmal die grösste Attraktion, die Turnierdirektor Yves Mittaz in dieser Woche präsentieren kann. Ins Wallis ist auch der Golfprofi gereist, der nach Tiger Woods die grösste Beachtung findet: Rory McIlroy. Der 30-jährige Nordire fasziniert die Massen und ist mit vier Turniersiegen auf Grand-Slam-Stufe einer der erfolgreichsten noch auf den grossen Tours aktiven Spieler.

Die Schweizer in Crans-Montana In dem hochwertigen Feld darf man von den vier Profis und vier Amateuren aus der Schweiz nicht viel erwarten. Joel Girrbach, der in den Spielerkategorien am besten klassierte Schweizer, konnte in dieser Saison zwölf Turniere auf der grossen Europa-Tour bestreiten. Der 26-jährige Thurgauer tat dies jedoch ohne nennenswerten Erfolg.

Neben Garcia und McIlroy nehmen an der Gala in Crans-Montana noch weitere illustre Spieler teil. So zum Beispiel die Engländer Lee Westwood, Danny Willett, Luke Donald und Tommy Fleetwood, der zum 30. Mal im Wallis startende Spanier Miguel Angel Jimenez sowie der Ire Padraig Harrington.