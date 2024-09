Cédric Gugler trumpft auch am letzten Tag des European Masters in Crans-Montana gross auf.

Der 24-jährige Baselbieter beendet das Turnier im Wallis mit 8 unter Par auf dem geteilten 4. Rang.

Den Sieg sichert sich Matt Wallace. Der Engländer setzt sich im Stechen gegen den Spanier Alfredo Garcia-Heredia durch.

Gugler zauberte auf dem Hochplateau im Wallis ein traumhaftes Turnier auf die Grüns. Er hielt sich von Donnerstag bis Sonntag vier Tage lang fast permanent unter den besten Zehn. Dabei trotzte er am Donnerstag dem Regen, am Freitag dem Druck (den Cut schaffen zu müssen), am Samstag dem Wind am Sonntag phasenweise dem Nebel.

Gugler beendete das Turnier mit acht Schlägen unter Par. Am Sonntag blieb er drei Schläge unter der Platznorm (Par 70). Er ist erst der 3. Schweizer, der es im Wallis in die Top 10 schafft. Vor Gugler ist das nur den ehemaligen Profis Paolo Quirici und Julien Clément gelungen. Das Playoff um den Turniersieg verpasste der Schweizer um drei Schläge.

Schliessen 02:39 Video Gugler: «Kann noch nicht realisieren, was ich geschafft habe» Aus Sport-Clip vom 08.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden. 01:28 Video Guglers Schläge beim 18. Loch Aus Sport-Clip vom 08.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Nächste Woche an den Irish Open

Gugler drängt sich in der aufstrebenden Schweizer Golf-Szene ins Rampenlicht. Er gewann in dieser Saison drei Turniere auf dritthöchster Stufe und sicherte sich schon im Juli die Tourkarte für die Challenger Tour (zweithöchste Stufe). Dank des Exploits in Crans-Montana darf der 24-jährige Baselbieter auch nächste Woche auf der DP World Tour an den Start gehen – an den Irish Open. Dort wird er auch Superstar Rory McIlroy begegnen.

00:35 Video Caddie räumt Gerhardsen die Bahn frei Aus Sport-Clip vom 08.09.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Wallace setzt sich gegen Garcia-Heredia durch

Der Engländer Matt Wallace feierte im Stechen gegen den Spanier Alfredo Garcia-Heredia am ersten Zusatzloch den fünften Turniersieg – den ersten seit mehr als sechs Jahren. Wallace hatte seit dem Ende der 2. Runde in Führung gelegen und am Sonntag noch fast alles verspielt. Der 34-Jährige musste nach einem Bogey beim 16. Loch ins Stechen, nachdem Garcia-Heredia mit einem Birdie bei Loch 18 zu ihm aufgeschlossen hatte (-11). Vor 2 Jahren hatte Wallace das Stechen gegen den Südafrikaner Thriston Wallace verloren.