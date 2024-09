Cedric Gugler liegt am European Masters in Crans-Montana vor dem Schlusstag auf dem starken 5. Rang.

Cedric Gugler mischt am European Masters in Crans-Montana auch nach drei Runden ganz vorne mit. Der 24-jährige Baselbieter belegt vor dem Schlusstag den 5. Platz. Nur wenige Spieler beendeten die dritte Runde unter Par, da der Wind am Samstag auf dem Walliser Hochplateau nicht mitspielte.

Podest in Reichweite

Gugler, der nach dem ersten Tag auf Platz 7 platziert und nach zwei Runden Zehnter gewesen war, machte bei schwierigen Bedingungen mit einer 71er-Runde fünf Positionen gut. Mit fünf Schlägen unter Par beträgt sein Rückstand auf den englischen Leader Matt Wallace zwar sechs Schläge.

Die Differenz zu Platz 2, den der Spanier Alfredo Garcia-Heredia belegt, beträgt allerdings bloss zwei Schläge. «Ich bin geduldig geblieben. Es ist natürlich schön, dass so viele Leute da waren, das motiviert mich immer», so Gugler. Eine noch bessere Ausgangslage vergab der Baselbieter, der als einer von vier Schweizern den Cut geschafft hatte, mit Bogeys auf den Löchern 16 und 18.

02:35 Video Gugler: «Dieses Turnier ist für mich immer das Jahreshighlight» Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

4 Schläge Vorsprung für Wallace

An der Spitze der Rangliste steht nach drei Tagen weiterhin Matt Wallace. Der Engländer büsste jedoch nach einem schwierigen Umgang mit 73 Schlägen (drei über Par) etwas von seinem Vorsprung ein. Weil für Sonntag Regen prognostiziert ist, könnte das Schlussklassement nochmals stark durcheinander gewirbelt werden.