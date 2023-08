Matt Fitzpatrick ist seiner Favoritenrolle in Crans-Montana zum Auftakt mit einer 63er-Runde gerecht geworden. Er führt schlaggleich mit fünf weiteren Spielern.

Sextett um Fitzpatrick nach Tag 1 an der Spitze

European Masters in Crans

Legende: Auf dem Walliser Hochplateau auf Kurs Matt Fitzpatrick. Keystone/Jean-Christophe Bott

Ein Sextett absolvierte die 1. Runde auf dem Parcours «Severiano Ballesteros» mit jeweils 63 Schlägen (7 unter Par). Sechs Ergebnisse mit 63 Schlägen (oder besser) wurden nie zuvor an einem Donnerstag auf dem Walliser Hochplateau registriert.

Die Spitzengruppe besteht aus dem Spanier Nacho Elvira, dem Malaysier Gavin Green, den Engländern Eddie Peperell und Matt Fitzpatrick – der das Turnier 2017 und 2018 gewann -, dem Japaner Masahiro Kawamura und dem Dänen John Axelsen. Mit einer Länge Abstand folgen der Deutsche Yannik Paul, der Schwede Ludvig Aberg und der Schotte Scott Jamieson.

Gugler bestplatzierter Schweizer – Purshouse im Pech

Cedric Gugler ist nach der ersten Runde des European Masters in Crans-Montana der bestplatzierte Schweizer. Der 23-jährige Basler gab eine 68er-Karte ab und blieb damit zwei unter Par. Gugler liegt damit auf dem geteilten 46. Rang, fünf Schläge hinter den sechs Führenden, die eine 63er Runde gespielt hatten.

Zwei weitere Schweizer beendeten ihre Runde mit 69 Schlägen, nämlich Jeremy Freiburghaus und der Amateur Nicola Gerhardsen. Sie können also in Betracht ziehen, am Freitagabend den Cut zu schaffen, sofern sie sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen.

Auf Rang 124 mit 72 Schlägen liegt Benjamin Purshouse. Der Genfer Amateur, der dank gewonnenem eSport-Turnier am Golf-Simulator eine Wildcard erhalten hatte, hätte bei Loch 13 beinahe für Furore gesorgt. Nur die Fahnenstange verhinderte ein Hole-in-One.

01:11 Video Purshouse verpasst mit viel Pech Hole-in-One Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.