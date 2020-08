Legende: Ist auf Kurs Dustin Johnson. Keystone

Nach drei von vier Runden lag der 36-Jährige am Samstag (Ortszeit) bei den PGA Championship mit einem Schlag Vorsprung in Führung. Johnson spielte eine 65er-Runde und kommt zwischenzeitlich auf insgesamt 201 Schläge.

Auf dem geteilten zweiten Platz liegen seine Landsleute Scottie Scheffler und Cameron Champ. Im dichten Feld sind drei Spieler zwei Schläge zurück, sechs Profis haben drei Schläge Rückstand.

Koepka hat Jahrhundert-Erfolg im Blick

Weiterhin in einer sehr günstigen Position ist der amerikanische Topfavorit Brooks Koepka, der die US PGA Championship als erster Golfer seit fast hundert Jahren dreimal in Serie gewinnen könnte. Koepka liegt nur zwei Schläge hinter Johnson.

Tiger Woods konnte auch am dritten Tag nicht an seine gute Leistung von Tag eins anknüpfen und rutschte mit einer weiteren 72er-Runde auf den geteilten 59. Platz zurück. Auf die Spitze hat er elf Schläge Rückstand.