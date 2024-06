Der US-Amerikaner Bryson DeChambeau erspielt sich in der 3. Runde des US Open an der Spitze einen Vorsprung von 3 Schlägen.

Golf: Nach 3 Runden an US Open

Der 2. Triumph am US Open nach 2020 und der 2. Major-Titel generell ist für Bryson DeChambeau zum Greifen nah. Der US-Amerikaner verbuchte am Samstag in Pinehurst mit einer 67er-Runde (Par 70) und 6 Birdies einen grossartigen Tag. Einzig ein Doppelbogey an Loch 16 verhinderte, dass er sich vollständig absetzte.

Europäisches Duo hofft noch

Hinter DeChambeau teilen sich mit dem Nordiren Rory McIlroy, dem US-Amerikaner Patrick Cantlay und dem Franzosen Matthieu Pavon 3 Spieler den 2. Platz mit je 3 Schlägen Rückstand. Der 35-jährige McIlroy, die Nummer 3 der Welt und Turniersieger von 2011, will seine mehr als 10-jährige Durststrecke bei Major-Turnieren beenden. Pavon könnte erst der zweite Franzose werden, der ein Major gewinnt, mehr als 100 Jahre nach dem Triumph von Arnaud Massy beim British Open 1907.

Ludvig Aberg, der nach der 2. Runde in Führung lag, befindet sich mit 5 Schlägen Rückstand auf die Spitze auf dem 5. Platz, was vor allem auf ein Triple Bogey an Loch 13 zurückzuführen ist. Der junge Schwede spielte in der 3. Runde 3 über Par.