Der Weltranglisten-Erste triumphiert bei der US PGA Championship in Charlotte trotz eines kurzen Zwischentiefs.

Scottie Scheffler gewann im Quail Hollow Club mit fünf Schlägen Vorsprung auf seine US-Landsleute Harrison English, Bryson DeChambeau und Davis Riley, die sich mit jeweils 278 Schlägen Platz 2 teilten.

Der 28-Jährige war in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit im Bundesstaat North Carolina mit sechs Schlägen Vorsprung in die letzte Runde gegangen. Vor Bahn Nummer 6 waren es noch fünf Schläge – zwei Bogeys von Scheffler und drei Birdies von Jon Rahm aber sorgten dafür, dass die beiden Golfer gleichauf waren, als Scheffler an Bahn 10 abschlug.

Legende: Posiert mit dem Pokal Scottie Scheffler. IMAGO / Golffile

Drei Birdies zum Abschluss

Dann aber übernahm Scheffler wieder die Kontrolle, spielte drei Birdies auf den letzten Löchern und holte sich den Sieg. Rahm rutschte dagegen noch ab auf den geteilten 8. Rang.

«Ich habe einen guten Job gemacht, indem ich auf den ersten neun Löchern geduldig geblieben bin. Ich habe nicht auf meinem besten Niveau gespielt», sagte Scheffler. «Auf den letzten neun Löchern habe ich einen Vorsprung herausgespielt und die Arbeit zu Ende gebracht», fügte er hinzu.