Beim European Masters liegt ein Australier vor der Schlussrunde in Front, Benjamin Rusch zeigt eine starke 3. Runde.

Golf-Turnier in Crans-Montana

Vor der abschliessenden Runde der European Masters liegt der Südafrikaner Thriston Lawrence an der Spitze der insgesamt 79 Profis. Mit insgesamt 193 und 17 Schlägen unter Par nimmt er die finale Runde von Sonntag mit 3 Schlägen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Matt Wallace aus England.

Stand nach der 3. Runde Box aufklappen Box zuklappen 1. Thriston Lawrence (RSA) 193 (62/64/67). 2. Matt Wallace (ENG) 196 (64/64/69. 3. Scott Jamieson (SCO) 197 (64/67/66) und Richard Mansell (ENG) 197 (67/64/66). 5. Alejandro Cañizares (ESP), Adri Arnaus (ESP) und Masahiro Kawamura (JPN) je 198.



Ferner: 12. Benjamin Rusch (SUI) 200 (69/67/64). 59. Maximilien Sturdza (SUI/Amateur) 206 (69/67/70).

Rusch lässt hoffen

Aus Schweizer Sicht auf sich aufmerksam machte Benjamin Rusch, welcher sich mit 10 Schlägen unter Par auf dem geteilten 12. Zwischenrang wiederfindet. Rusch war am Samstag einer von 6 Profis, die mit 64 Schlägen den Tagesbestwert erreichten.

Die 4. Runde beim European Masters in Crans-Montana sehen Sie am Sonntag in der SRF Sport App, ab 13:30 sind Sie live dabei.