Beim European Masters ist die Entscheidung gefallen. Benjamin Rusch kann sich in der 4. Runde nicht verbessern.

Golf-Turnier in Crans-Montana

Der südafrikanische Golfprofi Thriston Lawrence gewinnt erstmals das Omega European Masters in Crans-Montana. Er setzte sich am ersten Loch des Stechens gegen den Engländer Matt Wallace durch.

00:46 Video Rusch: «Das gibt mir viel Selbstvertrauen» Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Rusch kann sich nicht verbessern

Erstmals seit 2011 konnten am traditionsreichen Turnier auf dem Walliser Hochplateau drei Schweizer ins Feld der Finalisten vordringen. Alle drei konnten aber in der Schlussrunde am Sonntag nicht zusetzen. Der Thurgauer Benjamin Rusch beendete das Turnier auf Rang 23, nach 3 Runden hatte er noch auf dem geteilten 12. Rang gelegen. Joel Girrbach wurde 68., Amateur Maximilien Sturdza 73.

Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 1. Thriston Lawrence (RSA) 262, Sieger am 1. Loch des Stechens. 2. Matt Wallace (ENG) 262. 3. Richard Mansell (ENG) 264. 4. Scott Jamieson (SCO), Antoine Rozner (FRA) und Jorge Campillo (ESP) je 265. 7. Marcel Schneider (GER) und Alejandro Cañizares (ESP) je 266. 9. u.a. Danny Willett (ENG) 267. 14. Sebastian Söderberg (SWE) 268. 23. Benjamin Rusch (SUI) 270 (69/67/64/70). 29. Nicolai Höjgaard (DEN) und Edoardo Molinari (ITA) je 271. 68. Joel Girrbach (SUI) 278 (67/69/67/75). 73. Maximilien Sturdza (SUI/Amateur) 282 (69/67/74/75).